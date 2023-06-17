Antalya'da üniversite sınavından çıkan öğrenciler denizde stres attı

İHA

Yurdun dört bir yanında YKS gerçekleştirildi.

Antalya'da, sınavdan çıkanlar, stres atmak için denizin yolunu tuttu.

Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığının zaman zaman 26 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen veliler ve öğrenciler, sınav saati tamamlanır tamamlanmaz dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Öğrenci ve veliler, Konyaaltı sahiline gelerek sınavda yaşadıkları stresi denize girerek attı.

Ünlü Sahile gelen vatandaşların daha çok denize girerek Akdeniz’in serin suyunda serinlediği görüldü.

Arkadaşı ile sınav bitimi sahile gelen Mehmet Ali Öztürkçe şu ifadeleri aktardı;

10 aydır sınava çalışıyorum. Türkçe beklediğim gibi geçmedi ama matematik güzel geçti. Hedefim okul öncesi öğretmenliği kazanmak. Sahile gelmeyi önceden belirlemiştik. Denizi çok sevdiğim için geldim. Sınavdan çıktım burada stres atıyorum. Tramvaylar her günkünden daha kalabalıktı, herkes denize akın etti. Yarınki sınavın cevapları denizde.