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    Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi

    Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi

    Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etmek için toplanan CHP'lilerden biri üstünü çıkararak objektiflere poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 16:07
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla; Türkiye, uzun zamandır tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

    Karar, birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken muhalefet partileri konuyu meydanlara taşımaya başladı.

    CHP'DEN ÜSTSÜZ EYLEM

    Bu kapsamda CHP tarafından Antalya'da bir eylem organize edildi.

    CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde basın açıklaması yapılırken bir partili üstünü çıkardı ve objektiflere poz verdi.

    Üstsüz eylemi yapan kişinin trans olduğu öğrenildi.

    Antalya da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi #1

    Antalya da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi #2

    Antalya da üstsüz İstanbul Sözleşmesi eylemi #3

    * Fotoğraflar, Akdeniz Manşet'e aittir.

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