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DHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla denetimlerini artırdı.

Yapılan operasyonlarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından toplam 179 olayda, 170 şüpheli gözaltına alındı.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 11’i mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu suçlarından aranan 20 kişiden 15’i yakalanarak toplamda 26 kişi cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda toplam 3 kilo 900 gram esrar, 217 sentetik ecza, 172 kök kenevir, 162 adet yaklaşık 27 bin kullanımlık sentetik kannabinoid, 150 gram metamfetamin, 59 gram kokain ve 22 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca 2 hassas terazi, 1 tabanca, 42 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Programlarda, 6 bin 144 katılımcıya bilgilendirme yapıldı.