Antalya'da 'uzay macerası' temalı heykel festivali devam ediyor Antalya Kum Heykel Festivali'nde 10 bin ton kum kullanılarak yapılan 11 roket heykeli festivalde sergileniyor.

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Antalya'da 18'incisi düzenlenen ve her yıl farklı konseptle açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali geçtiğimiz günlerde başladı.

Festival bu yıl 'Uzay Macerası' temasıyla başlayarak, ziyaretçilerine kapısını açtı.

Muratpaşa ilçesinin Lara Plajlar bölgesindeki festival alanında 10 bin ton üzerinde kum kullanıldı.

Burada 10 farklı ülkeden 25 heykeltıraş, 15 teknik ekip yeni eserlerini sergiledi.

2022'deki heykellerin restorasyonları tamamlandı

Geçtiğimiz yıllarda yer alan heykellerle birlikte 200'e yakın eserin yer aldığı festivalde, uzaya ilk gönderilen roketlerden günümüze kadar olanların birebir ölçekleri küçültülerek yapıldı.

Geçtiğimiz yıl da aynı temayla yapılan festivaldeki heykellerin restorasyonun bu yıl tamamlandığı görüldü.

11 roket heykeli yer alıyor

Yerli ve yabancı ziyaretçiler burada Elon Musk’a kadar uzanan uzay macerasını kum üzerinde görebiliyor.

Ayrıca festivalde aralarında aya gitmek üzere Kennedy Uzay üssünden Satürn 5 roketi, uzaya ulaşan Alman yapımı ilk füze V-2 ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan Ariane 5’in de yer aldığı 11 roketin kum heykeli de yer alıyor.

"Türkiye'nin ilk uzay üssünü Antalya'da kuma işledik"

Festival direktörü Cem Karaca, etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin ilk uzay üssünü Antalya'da kuma işledik. Sanatçılarımız alana insanlık tarihinin uzayla ilişkisinde adeta mihenk taşı olmuş roketlerin belirli oranlarda küçültülmüş kumdan heykellerini yaptı. Ziyaretçilerden ilgi gören Star Gate filmine ilişkin bir heykeli video mapping tekniğiyle hareketlendirdik. Bu sayede misafirlerimiz fantastik ve bilim kurgu unsurlarıyla da farklı bir heyecanı yaşamış olacak.

Türkiye'nin gerçek roket çalışmaları

AK Parti yönetimindeki son 20 yıllık atılımlarda Türkiye her alanda büyük bir başarı ortaya koydu.

Özellikle savunma sanayisinde dünya çapında bir yeterliliğe ulaşan ülkemiz, teknoloji ve uzay alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son dönemdeki çalışmalarda, Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.