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    Antalya’da vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu

    Sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Akdeniz’in serin sularında serinleyerek Konyaaltı Sahili'nde keyif yaptı.
    • 03.05.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 16:29
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    Antalya’da vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu

    Turizm kenti Antalya’da Ramazan bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih noktası dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

    Kilometrelerce uzanan sahil vatandaşların ve turistlerin akın etmesi ile adeta hınca hınç doldu.

    Sahile gelen birçok kişi denize girerek Akdeniz’in serin suyunda serinledi. Denizin ve kumun en çok tadını ise yine çocuklar çıkardı.

    Vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne koştu

    Bazı kişiler güneşlerken bazıları ise kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 27 dereceye yaklaştığı sahilde araç trafiği yoğunluğu da yaşandı.

    Sahile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çocukların denizin içerisinde yer alan kayadan tehlikeli atlamaları ise devam etti. Birçok vatandaş ise paraşüde binerek ünlü sahili kuşbakışı izlemeyi tercih etti.

    "Sezon bu yıl geç açıldı"

    Antalya’da yaşayan Levent Kahraman, “Çok kalabalık yok ama misafirlerimizi gezdirmeye getirdik. Konyaaltı sahili Antalya’nın en güzel yerlerinden birisidir. Sezon bu yıl geç aldı” dedi.

    Antalya’da vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu ViDEO

    Antalya’da vatandaşlar Konyaaltı Sahili ni doldurdu #1

    "Hem sıcak hem güzel"

    İHA'ya göre Ayhan Işıkdoğan ise “Kalabalık var. Antalya hem sıcak hem güzel. Deniz daha soğuk. Havalar geç ısınınca sezon da geç aldı. Geçen yıl Nisan başlarında açılmıştı” dedi.

    Antalya’da vatandaşlar Konyaaltı Sahili ni doldurdu #2

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