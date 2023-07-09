Yurt genelinde hafta boyunca yüksek sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Hafta ortasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günü yağmur ve rüzgarın etkili olacağını belirtti.
Bugün de turizm kenti Antalya’da kavurucu sıcaklıkları değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.
Deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar
Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı, nem oranının ise yüzde 14 ölçüldüğü kentte Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.
Vatandaşlar bir yandan Akdeniz’in serin sularında yüzerken diğer taraftan da sıcak kumsalın üzerinde şemsiye altında dinlenmenin keyfini sürdü.
Rüzgar çıktı: 1 yaralı
Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ise tatilcilere zor anlar yaşattı.
Rüzgar sebebiyle tatilcilerin şemsiyeleri uçtu, tatilciler denize kadar giden şemsiyeleri güçlükle tutabildi.
Bir kadın ise şemsiyenin kendisine çarpması ile hafif şekilde yaralandı.
"Genellikle yabancı vatandaşlar var"
Kütahya Simavlı olduğunu belirten ve tatil yapan İsmail Abay, "Sahil bugün çok yoğun, genellikle yabancı vatandaşlar var. Hava ve deniz çok güzel. Her yer tertemiz. Rüzgardan dolayı zaman zaman şemsiyeler uçuyor, oğlumla denize girmeye geldik." dedi.