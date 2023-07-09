Antalya'da vatandaşlar plajda rüzgara yakalandı: Şemsiyeler uçtu, 1 kişi yaralandı Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tatilcilerin deniz keyfine engel oldu. Vatandaşlar rüzgarda uçan şemsiyelerin azizliğine uğradı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurt genelinde hafta boyunca yüksek sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Hafta ortasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günü yağmur ve rüzgarın etkili olacağını belirtti.

Bugün de turizm kenti Antalya’da kavurucu sıcaklıkları değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar

Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı, nem oranının ise yüzde 14 ölçüldüğü kentte Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar bir yandan Akdeniz’in serin sularında yüzerken diğer taraftan da sıcak kumsalın üzerinde şemsiye altında dinlenmenin keyfini sürdü.

Rüzgar çıktı: 1 yaralı

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ise tatilcilere zor anlar yaşattı.

Rüzgar sebebiyle tatilcilerin şemsiyeleri uçtu, tatilciler denize kadar giden şemsiyeleri güçlükle tutabildi.

Bir kadın ise şemsiyenin kendisine çarpması ile hafif şekilde yaralandı.

"Genellikle yabancı vatandaşlar var"

Kütahya Simavlı olduğunu belirten ve tatil yapan İsmail Abay, "Sahil bugün çok yoğun, genellikle yabancı vatandaşlar var. Hava ve deniz çok güzel. Her yer tertemiz. Rüzgardan dolayı zaman zaman şemsiyeler uçuyor, oğlumla denize girmeye geldik." dedi.