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    Antalya'da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı

    Hafta sonu sıcaklığın 23 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar Konyaaltı sahilini doldurmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 16:24
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    Antalya'da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı

    Türkiye'nin en sıcak illerinden birisi de Antalya.

    Doğu'da bazı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken Antalya'daki vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.

    Hava sıcaklığının 23 dereceye yükselmesiyle birlikte ilçede yaşayanlar ve turistler Konyaaltı sahiline akın etti.

    Hafta sonunu fırsat bilen kişiler plajları doldurarak denizin keyfini çıkardı.

    Antalya da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı #1

    "DOĞUDA KAR BURADA GÜNEŞ VAR"

    Farklı bir şehirden geldiğini söyleyen genç," Ben Eskişehir'den geldim.Doğuda kar, burada güneş var. Eskişehir’de hava sıcaklığı  eksi 5 derece. Antalya’ya yerleşmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

    Antalya'da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı

    Antalya da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı #2

    "HAVA ÇOK SICAK"

    Başka bir vatandaş ise "İstanbul’dan geldim. Oğlum burada yaşıyor. Ben de oğlumun yanına geldim. Kız kardeşim ile denizin tadını çıkarıyoruz. Hava çok sıcak. Gayet de güzel. Herkese tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.

    Antalya da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı #3

    Antalya da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı #4

    Antalya da vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı #5

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