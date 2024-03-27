Antalya'da yabancı uyruklu kadın ev kiraladı: Estetik merkezine dönüştürdü Kiraladığı daireyi ruhsatsız estetik merkezine çevirdiği tespit edilen Ukraynalı kadın hakkında adli ve idari işlem başlatılırken dairede yapılan aramalarda, çok sayıda estetik malzemesi ele geçirildi.

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DHA

Antalya'da yabancı uyruklu kadının, kiraladığı evde yaptıkları şaşkınlık yarattı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nun arama emriyle insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek, liyakatsiz biçimde uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili alınan arama ve el koyma kararı alındı.

Baskın düzenlendi

Alınan karar üzerine, 26 Mart Salı günü Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kuşkavağı Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın yapıldı.

Evi kliniğe çevirdi

Baskında botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi uygulamaların yapıldığı öngörülen 2 odası ve salonu bulan evin bir odasının masaj için kullanıldığı, diğer alanlarının ise kliniğe çevrildiği belirlendi.

Ele geçirilenler

Ukraynalı kadının ev olarak kiraladığı fakat iş yeri ruhsatı olmadan kullandığı tespit edilen apartman dairesinde yapılan aramada ise 203 adet ip askı (cerrahi yüz germede kullanılan), 4 kapalı kutu botoks flakonu, yarısı kullanılmış botoks flakonu, 100 ml'lik bir kısmı kullanılmış lokal anestezik flakon, 28 hylorenic asit dolgu maddesi, yarısı kullanılmış hylorenic asit dolgu maddesi, 5 kutu saçlı deri dolgusu, mezoterapide kullanılan enjektör, 3 iğneli derma roler cihazı (1,2 mm), 2 flakon gençlik aşısı, 4 enjektör içerisinde yarım kullanılmış ne olduğu bilinmeyen jel kıvamında madde, 800D centrı fuge cihazı, 18 gri enjektör ucu, 3 ampul ağrı kesici iğne, 12 flakon mezoterapi solüsyonu, 8 yarım kullanılmış mezoterapi solüsyonu, 534 adet 2,5 ml'lik enjektör, 497 insülin enjektörü, 158 adet 5 ml'lik enjektör ve 136 adet 19 ml'lik enjektör bulunarak el konuldu.

Adli işlem başlatıldı

Polis ekipleri, evi kiralayan ve klinik gibi işlettiği belirlenen Ukraynalı kadın hakkında adli ve idari işlemler başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)