Antalya'da yağmuru gören çiftçi kendini yola attı

Antalya'da yağmuru gören çiftçi kendini yola attı

Orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya'da bugün başlayan sağanak yağmur, vatandaşa adeta bayram yaptırdı.

Son günlerde orman yangınları sebebiyle zor günler geçiren Antalyalılar, güne yağmurla uyandı.

Manavgat'a komşu Serik ilçesinde etkili olan yağmur, bölge halkının yüzünü güldürdü.

Karadayı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Selçuk Ergin isimli vatandaş, gömleğini çıkartıp atlet ve şortla kendini yola attı.

"VER ALLAH'IM VER"

Ellerini hava kaldırarak yağmur sevinci yaşayan Ergin, "Ver Allah’ım ver” diye dua etti. Dakikalarca yağmurun altında kalan Ergin'e yoldan geçen araçlar da kornaya basarak destek verdi.

Öte yandan öğle saatlerinde Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

Antalya'da yağmuru gören çiftçinin sevinci