Antalya’da yangın bölgesindeki ekipler, vatandaşlar için seferber oldu

Antalya’da yangın bölgesindeki ekipler, vatandaşlar için seferber oldu

Günlerdir süren orman yangınlarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için itfaiye, polis, jandarma ve askerler seferber oldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları objektiflere yansıdı.

Antalya’da günlerdir devam eden orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor.

29 Temmuz tarihinde Akseki ve Gündoğmuş ilçelerindeki ormanları saran yangınlar; sıcak hava, düşük nem oranı ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı.

Bölgede görev yapan ekipler ve vatandaşlar tüm imkanları ile söndürme çalışmaları için seferber oldu.

Havadan ve karadan müdahale araçları ile çalışmalar sürerken bölgedeki halkın ihtiyaçları unutulmadı.

Yangında maddi manevi birçok kayba uğrayan vatandaşlar için polis, asker ve jandarma sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etti.

Vatandaşların her türlü ihtiyaçları için seferber olan ekipler, 7’den 70’e çalmadık kapı bırakmadı.

GEREKLİ KIYAFET VE İHTİYAÇ YARDIMI YAPILDI

Bazı bölgelerde ise jandarma ekiplerinin, itfaiye erleri ile yangın söndürme çalışmalarına katıldığı anlar objektiflere yansıdı.

Yangında eşyalarını kaybetmiş vatandaşlara gerekli kıyafet ve ihtiyaç yardımları yapıldı.

Polis ekipleri, diğer yandan halkın yemek ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmalar için kolları sıvadı.

KÖPEĞE ELLERİ İLE SU İÇİRDİ

Vatandaşlar kadar bölgedeki hayvanların ihtiyaçlarına da koşan ekipler, bir köpeğe elleri ile su içirirken görüntülendi.

Yaşanan felaketin içerisinde ekiplerin objektiflere yansıyan cansiperane çalışmaları, yüreklere su serpti.

“YERLEŞİM ALANINA SIÇRAMAMASI İÇİN ŞERİT AÇTIK”

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, devam eden yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İlçede yerleşim alanlarını tehdit eden hiçbir yangının olmadığını belirten Akseki Kaymakamı Hülür; Kepez, Hocaköy, Güneykaya mahallelerinde bir sıkıntı kalmadığını belirterek, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hülür, yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi’nin zarar gördüğünü ifade etti.

“TAHLİYELERİ İPTAL ETTİK EVLERİNE DÖNDÜLER”

Burada yaşayan vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Hülür, evi yanan vatandaşlar için yurt tahsis edildiğini ancak bazı vatandaşların akrabalarında kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Hülür, "Daha önce boşaltılan mahallelerimizde tahliyeleri iptal ettik, evlerine döndüler." dedi.

“HELİKOPTERLER SIK SIK VERİLEN KOORDİNATLARA SU BOŞALTIYOR”

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, ilçede 6 noktada yangının devam ettiğini, yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.

Özbilgi, "İlçedeki mahalleler tahliye edilmişti, alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor." sözlerini kaydetti.