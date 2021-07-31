Antalya’da yangında tedavi parasını kaybeden kadına destek yağdı

Manavgat’taki yangında hem evini hem kanser tedavisi için biriktirdiği parayı kaybeden Cemile Öner, kendisine gelen destek telefonları ile mutlu oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan orman yangınlarında birçok vatandaş maddi zarara uğradı.

Alevlerin kanser tedavisi gören 60 yaşındaki Cemile Öner'in evine sıçraması ile hem ev kullanılamaz hale geldi hem yıllardır tedavisi için biriktirdiği parası kayboldu.

Öner’in feryatları, Türkiye’nin her yerinden duyuldu.

Ülkenin dört bir yanından Öner’e destek telefonları yağdı.

“YÜZÜMÜ GÜLDÜRMEYE YETTİ”

Gördüğü destek karşısında mutlu olduğu belirten Öner, mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi.





“O HELAL LOKMAYDI, ALNIMIN TERİYDİ"

Canım sağ olsun. O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah. Saldığım 2 küçükbaş hayvanı da mahalleme yakın bir bölgedeki arazide buldum.”

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KAPIYI KIRARAK GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Karagöz Mahallesi’ndeki yangın sırasında kapıyı kırarak evine girmeye çalışmış fakat başaramayınca, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

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