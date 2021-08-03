Antalya'da yangında yaralanan 598 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Antalya’da 598 hastamızı, tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var" dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ekipler gece-gündüz arazöz ve itfaiye araçlarıyla çalışmalarına devam ederken, havadan uçak ve helikopterler bölgeyi hava kararana dek terk etmiyor.

598 HASTA TABURCU EDİLDİ

Bu yangınlar sırasında yaralananlarla ilgili son bilgileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

Bakan Koca, “Antalya’da 598 hastamızı, tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.” dedi.