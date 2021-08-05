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Antalya'da yangından kaçan kelebek, görevlinin elinden su içti

Antalya'da yangından kaçan kelebek, görevlinin elinden su içti

Türkiye'nin pek çok yerinde devam eden orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiledi. Alevlerin içinden kaçan bir kelebeğin, görevlinin elinden su içtiği videosu görenleri gözyaşına boğdu.