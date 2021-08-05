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- Antalya'da yangından kaçan kelebek, görevlinin elinden su içti
Antalya'da yangından kaçan kelebek, görevlinin elinden su içti
Türkiye'nin pek çok yerinde devam eden orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiledi. Alevlerin içinden kaçan bir kelebeğin, görevlinin elinden su içtiği videosu görenleri gözyaşına boğdu.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 02:43
- Güncelleme : 05.08.2021 - 03:01
Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına yönelik kapsamlı bir mücadele sürdürülüyor.
Yangınlar çoğu yeri kullanılmaz hale getirirken, alevlerin arasında kalan hayvanlara da zor anlar yaşattı.
GÖREVLİNİN ELİNDEN SU İÇTİ
Orman yangınlarının etkilediği hayvanları kurtarma çalışmaları süratle devam ederken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç anlara şahit olundu.
Kızıldağ Mahallesi'nde yangın alanından kaçmaya çalışan kelebeğe, görevlilerden yardım eli uzatıldı.
Alevlerden kaçan kelebeğin, vatandaşın elinden su içtiği an izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Antalya'da yangından kaçan kelebek görevlinin elinden su içti VİDEO