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    Antalya'da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi

    Antalya'da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangını çıkardıkları iddia edilen kişiler halk tarafından linç edilmeye kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 20:40
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    Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangın hala söndürülemedi.

    Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda insan mağdur oldu.

    Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar bölgeden tahliye edildi.

    YANGINI ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİLER YAKALANDI

    Söndürme çalışmaları devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen kişiler jandarma tarafından yakalandı.

    Yangını çıkardığı iddia edilen kişilerin yakalandığını öğrenen bölge sakinleri olay yerine koştu.

    Antalya'da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi VİDEO

    HALK, LİNÇ ETMEYE KALKTI

    Halk, jandarmanın yakaladığı şahısları linç etmeye kalktı.

    Yaşanan o anlar kameralara yansırken, jandarma ekipleri vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

    Antalya da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi #1

    Antalya da yangını çıkardığı öne sürülen kişilere linç girişimi #2

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