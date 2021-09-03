Antalya'da yangınların önüne geçmek için ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Vali Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül 2021 tarihine çekildi. Orman kenarı ve yollarda ise piknik yapmak, mangal yakmak yasaklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesİnde başlayan ve Gündoğmuş, Alanya, Akseki, İbradı'da 10 gün süren orman yangını, devlet ve halkın ortak çalışması sayesinde söndürüldü.

Yangın nedeniyle 75 bin hektar alan zarar görürken, çok sayıda yerleşim yeri ise küle döndü.

Yangının ardından, bölgede riskin devam etmesi üzerine Antalya Valisi Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı.

ARTACAK OLAN SICAKLIK İÇİN ÖNLEM

Genelgede; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Antalya'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Vali Ersin Yazıcı imzalı genelge şu şekilde:

Orman yangınları açısından risk devam ettiğinden, yangınları önlemek amacıyla İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen uygulamaya, 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususu tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.





PİKNİK YAPMAK, MANGAL YAKMAK YASAK

Genelgeye göre, il genelindeki tüm ormanlık sahalara yetkililer dışında başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Ormanlık alan çevrelerinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Ormanlık bölgelerdeki köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy veya mahalleler dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasak olduğu açıklandı.

GÖZETİM VE DENETİMLER DEVAM EDECEK

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak ve gerekirse enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinalarını hazır bulunduracak.

İlçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde sahada gözetim ve denetim gerçekleştirecek.