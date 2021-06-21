Türkiye’nin birçok ülke tarafından örnek alındığı sağlık sistemine övgüler yağdıran çift, “Türkiye’deki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi. Almanya’ya bir daha dönmek istemiyoruz” diyor.

Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk çıktığı günden bu yana sağlık sistemi, her zaman takdir kazandı.

Birçok bölgeye yeni şehir hastaneleri yapıldı, yoğun bakımdaki yatak sayısı artırıldı.

Hastalar hızlı bir şekilde hem sağlık personeline hem de hizmete ulaştı.

Çoğu ülkede sağlık sistemi çökerken, Türkiye; bu çalışmayla örnek oldu.

VAKA SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Sadece bununla da kalınmadı. İhtiyacı olan ülkelere ayrıca çok sayıda tıbbi destek sağlandı.

Türkiye’de alınan önlemler de virüsün önüne adeta set çekti.

Kısıtlama, tedbir, aşılama ve denetim derken; şimdilerde vaka sayısı istenilen seviyelere kadar düştü.

Antalya'da yaşayan Alman çiftten Türkiye'deki sağlık sistemine övgüler VİDEO

GÜNLÜK AŞI DOZU 1,5 MİLYONU AŞTI

Türkiye, sağlık açısından önemli bir başarıya daha imza attı.

Günlük aşı dozu miktarı 1,5 milyonu aştı ve Türkiye, aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldı.

Bu da Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıları, fazlasıyla memnun etti.

Kendi ülkeleri ile Türkiye’yi kıyaslayanlar, aradaki sağlık sistemi farkını görünce, övgüler yağdırmaktan geri kalmadı.

“BURADA YAŞLI İNSANLARA BAKILIYOR”

Antalya’da yaşayan Alman çift de, Türk sağlık sisteminin Almanya gibi çoğu ülkeyi geride bıraktığını söyledi.

61 yaşındaki Michael Wigant, “4 yıldır burada yaşıyorum. Oturduğumuz yerde Kumköy’de durum böyle. Türk toplumu çok özeli davranıyor. Mesafe korunuyor, her yerde maske takılıyor. Bu şekilde devam ederse durumdan memnun olduğumuz söylenebilir. Yakında durumun düzelmesini umuyoruz. Burada hükümet tarafından kapanma döneminde yapılan şeyler Almanya’da yapılanlardan daha iyi. Burada yaşlı insanlara bakılıyor. Burada alışverişe gidemeyecek durumda olan insanlara bakılıyor. Tıbbi destek daha iyi. Almanya’dan farklı olarak aşılama yaşa bağlı olarak daha iyi yapılıyor.

“NEDEN BURADAKİ SİSTEM DAHA İYİ?”

Kendimizi burada Almanya’dan daha güvenli hissediyoruz. Bu da sadece 14 günlüğüne bile olsa Almanya’ya gitmemiş olmamızın ve burada kalmamızın nedenlerinden biri. Yakın zamanda da Almanya’yı ziyaret etmeyeceğiz. Almanya’da röntgen için 2 ay bekliyorum, burada ise 20 dakika. Neden buradaki sistem daha iyi? Almanya’da durumun neden bu kadar kritik olduğunu bilmiyorum fakat bana göre Türkiye’deki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi.” dedi.

“BURADAKİ SAĞLIK SİSTEMİ ALMANYA’DAKİNDEN DAHA İYİ”

55 yaşındaki Marion Füller ise “10 yıldır Türkiye’deyim. 14 gün önce ilk aşımı yaptırdım. Aşıdan dolayı bir sorun yaşamadım. En başından itibaren iyiydim. Hastalanacağımı düşünüyordum fakat hastalanmadım. Sapasağlam buradayım. Buradaki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi. Almanya’da bana KOAH teşhisi konmuştu. Fakat bunun arkasında astım ve alerji gibi iki rahatsızlığın daha olduğunu Türkiye’deki aile hekimim buldu.

“BİR DAHA ASLA DÖNMEK İSTEMİYORUM”

Burada yoğun bakım yatak sayısının hep yeterli olduğunu duyuyoruz. Almanya’da ise sağlık sistemi çöktü. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Kendimi hiç Almanya’daki gibi hissetmiyorum. Zaten Almanya’ya bir daha asla dönmek istemiyorum. Buradaki insanların mantalitesi daha iyi. Geri dönmeyi hayal bile edemiyorum. Yani burada mutluyum.”