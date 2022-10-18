Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, her hafta esnaftan aldıkları askeri malzemeleri en az 500 kiloluk sevkiyatlarla ülkelerinde savaşan askerlere gönderiyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 25 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş, 8'inci ayında devam ediyor.

Savaşın başlamasıyla ülkeyi terk ederek canını kurtaran Ukraynalılar, gittikleri ülkelerden ordularına destek oluyor.

İHA'nın haberine göre Antalya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları da askeri malzeme dükkanlarından aldıkları ürünleri, savaştaki askerlere ve oradaki yakınlarına gönderiyor.

Anlatya'dan Ukrayna'ya askeri malzeme

Askerlere ve yakınlarına özellikle kış şartlarında kullanabilecekleri mont, kamuflaj, hücum yeleği, bere, bot ve termal içlikler gönderen Ukrayna destekçileri, Antalya’da bulunan askeri malzeme dükkanlarına akın ediyor.

Askeri malzeme dükkanı işletmecisi olan Fuat Balkaya, Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının, ülkelerinde savaş olduğu için buradan askeri malzeme alarak destek olmak istediklerini belirterek, “Aldıkları malzemeleri oradaki kardeşlerine, anne, baba ve akrabalarına gönderiyorlar. Ukrayna soğuk olduğu için genellikle giyim olarak içlik, eldiven, bere, boyunluk ve sıcak tutacak ürünleri alıyorlar. Günlük olarak bazen 3 bazen de 7 kişi geliyor.” ifadelerini kullandı.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılardan ülkelerine askeri malzeme yardımı VİDEO



"Kimi 5 kimi 7 bin liralık alışveriş yapıyor"

Balkaya, günde 5 bin ila 7 bin liralık ürün satın alındığını belirterek, “Demek ki oradan çok talep olmuş, geçtiğimiz gün gelen birisi 12 adet bot aldı. Kimi 5 bin kimi ise 7 bin liralık alışveriş yapıyor. Burada maddi durumu iyi olan Ukraynalı, orada ihtiyacı olan askerlere gönderebiliyor.

Bize yetecek kadar malzeme var, bizim vatandaşlarımız daha çok askere giderken buradan malzeme aldığı için elimizde yeteri kadar ürün var. Zaten devletimiz askere gidecek olanlara yeterince malzeme verdiği için çok da ihtiyaçları olmuyor.” dedi.

Bot, mont, kamuflaj hatta hücum yeleği bile var

Bir başka askeri malzeme dükkanı işletmecisi olan Veysel Arğun ise “Zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Gerekli olan malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için bizi tercih ediyorlar. Yardım amaçlı alıyor ve yardım dernekleri aracılığıyla gönderiyorlar. Genellikle içine plaka girebilecek olan hücum yeleği, bot, mont, pantolon ve orada şu an kış olduğu için kışlık ürünler alıyorlar.

Geçen yaz döneminde ise genellikle operasyon tişörtü alıyorlardı. Ayrıca çanta, dizlik, kask ve operasyon alanına göre ürünler alıyorlar. Genellikle toptan alışveriş yapıyorlar. Kimisi kendi arkadaşı, kardeşi ve hatta oğlu için alıyor. Orada hem yetersizlik hem de pahalılık olduğu için buradan alıp gönderim yapıyorlar.” diye konuştu.

“Orada askeri malzemeler pahalı ve yetersiz”

Askeri malzeme dükkanlarından ürünler alarak ve Ukrayna’daki savaş bölgelerine gönderenlerden biri olan ve 6 yıldır Antalya’da yaşayan Iryna Babiak, “Savaş başladığından beri biz Ukrayna için yardım yapıyoruz. Buradan gönderiyoruz çünkü orada askeri malzemeler çok pahalı, burada Ukraynalı çok insan var ve biz de organizasyon yapıyoruz. Oradaki malzemeler herkese de yetmediği için buradan yardım gönderiyoruz. Buradaki kadınlar bile savaşta olan kocalarına gönderiyorlar." dedi.

"Ruslar da yardım ediyor"

Rusların da zaman zaman yardım yapmak istediğini belirten Babiak, “'Benim suçum değil, ben de sizinle birlikte göndermek istiyorum' diyerek yardım yapanlar oluyor.” şeklinde konuştu.

Iryna Babiak’ın eşi olan ve Antalya’da halı saha işletmeciliği yapan Bülent Çete, “Kış başladığı için askeri malzeme ihtiyacı fazla ve çoğunlukla askeri malzeme göndermeye başladık. Kıyafetler, botlar, uyku tulumları, termal içlikler, bere ve atkı gibi malzemeler alıyoruz. Malzemelerin adedini ve kilosunu yazıyoruz, izin belgeli ve yasal olarak bu işi yapan kargo şirketleri aracılığıyla malzemeleri gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.





“Minimum 500 kilogram gönderiyoruz”

Çete, haftada bir veya iki sevkiyat yaptıklarını belirterek, “Minimum 500-600 kilogram gönderiyoruz. Keşke bu savaş olmasaydı ve keşke biz bunları yapmak zorunda kalmasaydık. Umarım bizim de başımıza gelmez ve umarım bize kapısını açan bir devlet olur. Gönderdiğimiz ürünler 4-5 gün içinde ellerine ulaşıyor.” dedi.



