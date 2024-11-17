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İHA

Antalya'da mevsimsel değişkenlikler şaşırtmaya devam ediyor...

Güne güneşli bir hava ile uyanan Antalyalılar öğlen saatlerine doğru şiddetli yağış ile şaşkınlık yaşadı.

KAR, YAĞMUR VE GÜNEŞ

Beydağlarının yüksek kesimleri kar ile kaplıyken, sabah saatlerindeki güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı.

SAHİLE AKIN ETTİLER

Birkaç saat etkili olan yağışın ardından tekrar yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

DENİZE GİRDİLER

Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler seyir terası ile sahilde fotoğraf çekinirken, kimileri ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.