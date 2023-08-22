Antalya'da yayaya yol verdi: Kaza geçirdi Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya yol veren kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kazada 2 sürücü yaralandı.

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İHA

Karayolları Trafik Kanununa göre, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Ancak özellikle son zamanlarda yaşanan birçok kaza gösterdi ki Türkiye'de bu kurala uyan yok.

Yaya geçidi kuralına uydu zararlı çıktı

Bu kurala uymak isteyenlerin başına ise mutlaka bir kaza geliyor.

Son olarak Antalya'da Side'de Atatürk Bulvarı’nda Bayraklı kavşak istikametine seyir halindeki Mustafa Yılmaz kullandığı 07 AIB 611 plakalı otomobil ile yaya geçidini kullanan şahsa yol vermek istedi.

Arkadan çarptı

Yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran Yılmaz'a Hasan Araf idaresindeki 27 ACA 41 plakalı kapalı kasa kamyonetle arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, her 2 aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.