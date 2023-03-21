Antalya'da yaz havası! Güneşli havayı görenler soluğu sahillerde aldı Bir süredir yağışın hakim olduğu kentte, şimdilerde güneşli hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

Türkiye'nin doğusunda kar yağışı yeniden başladı.

Mart ayına girilmesiyle birçok bölgede etkili olan ilkbahar havası, Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır gibi illerde henüz hissedilmedi.

Öte yandan Akdeniz'de ise bir süredir yer yer yağışlı olan hava, yerini güneşe bıraktı.

Şimdilerde adeta yaz havasının hakim olduğu kentte, bölge halkı soluğu sahillerde almaya başladı.

Deniz suyu sıcaklığı 18 derece

Sıcak havayı görenler, sahillere giderek denize girip, güneşlendi.

Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı kentte, nem oranı yüzde 30, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

Mart ayında denize girdiler

Kentte yaşayanlar ile turistler, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'nin yolunu tuttu.

Bazıları yürüyüş ve spor yaparken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.

Kimileri ise sahilde balık tuttu.