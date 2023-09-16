Antalya'da yaz sezonu devam ediyor Yurdun birçok kesiminde sonbahar mevsimine geçiş yapılırken turizm kenti Antalya'da sıcaklık hala 38 derece. Turistler ve vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor.

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İHA

Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Antalya'da sezon devam ediyor.

Birçok kentte sonbahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları düşüp yağışlar görülürken, turizmin başkenti Antalya’da yaz havası yaşanıyor.

Hava sıcaklığı 38 derece

Hava sıcaklığının gün içerisinde 38 derece olarak ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 47 olarak kendini gösterdi.

Deniz suyu sıcaklığıysa 28 derece olarak kayıtlara geçti. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi.

Sıcak havadan bunalanlar denize girerken, bazıları balık tutmayı, bazıları da kanoya binmeyi tercih etti.

"Erzincan'da her taraf buz gibiydi burası çok sıcak"

Erzincan’dan tatil için gelen Bertal İstemi, bu denli bir hava sıcaklığını bu zamana kadar hiç görmediğini vurgulayarak “Bu sene yandık, ben 65 yaşındayım, Eylül ayında bu kadar sıcak bir hava görmedim. Görülmemiş bir şey ve hanımla birlikte serinlemek için denize girmeye geldik. Deniz suyu çok güzel, ,insan girince serinliyor. Erzincan’da her taraf buz gibiydi ama burası çok sıcak. Antalya’ya gelince güneşi hissettik ve tercih her zaman Antalya” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)