Yurt genelinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sık sık sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunuyor.
Şubat ayının sonlarına yaklaşılırken bazı kentlerde kar esareti sürerken Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor.
Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler
Bölge halkı kış mevsimi boyunca sahilden ayağını çekmedi.
Şimdilerde de hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasını fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili ile park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.
Geçen hafta şiddetli yağışın hakim olduğu Antalya'da, hafta sonu ise yaz sıcakları etkili oldu.
Kimi denize girdi kimileri yüzdü
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı Sahili ile park, bahçe ve mesire alanlarına gitti.
Sahile aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler güneşi tadını çıkarırken, kimisi ise denizde yüzdü.
Parklarda çocuklar oyun oynarken, aileleri ise piknik yaptıHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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