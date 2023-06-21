Antalya'da yeni rekor kırıldı! Bir günde 86 bin 278 kişi geldi Turizm kentine 17 Haziran Cumartesi günü hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 86 bin 278 kişi ve 1081 uçak sayısıyla yeni bir rekorun kırıldığı ifade edildi.

DHA

Turizm sezonu bu yıl sektör paydaşlarını mutlu ediyor.

Öte yandan turizm bölgelerinde yoğunluk yavaş yavaş artarken Kurban Bayramı ile rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Antalya, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği nokta oldu.

Yeni rekor kırıldı

Turizm kenti, 640 kilometrelik sahilleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesisleriyle, turist sayıları bakımından pandemi öncesi döneme geri döndü.

Turist sayılarında en yüksek rakamlara ulaşılan 2019 yılını yakalamayı başaran kentte, yeni rekorlar da yaşanıyor.

"Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık"

Turist sayıları açısından rakamların iyi gittiğini, mutlu ve memnun olduklarını belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şunları söyledi:

17 Haziran Cumartesi günü bir rekor kırdık. Milletimiz adına bence sevindirici. 17 Haziran'da havalimanlarımızdan 86 bin 278 yabancı yolcu girişi oldu. Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık.



O gün gelen- giden toplam 187 bin 968 yerli ve yabancı yolcu sayısı. Bu havalimanlarımızın, sunduğumuz hizmetin kalitesiyle de doğru orantılıdır.



Havalimanımızın büyütme çalışmaları da devam ediyor bu arada. Herhangi bir aksaklık olmadan hem yabancılara hem yerliye hizmet sunmaya devam ediliyor.

Geçen yıla göre yüzde 33 arttı

Bu yıl 1 Ocak- 19 Haziran tarihleri arasındaki toplam turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış yaşandığını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, toplam yabancı turist sayısının 4 milyon 695 bin 464'e yükseldiğini kaydetti.

Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre 1 Ocak'tan 19 Haziran'a kadarki süreçte gelen turist sayısındaki artış 1 milyon 153 bin oldu.