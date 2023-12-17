Antalya'da yılbaşı turizmi: Avrupalı ve Rus turist yoğunluğu yaşanıyor Bu yıl hafta sonuna denk gelen ve 3 günlük tatil fırsatı sunan yılbaşında Antalya'da açık otellerde doluluk oranı yüzde 80'i aştı. Avrupalı ve Rus turistler için Noel hazırlığı da yapılan otellerde, ışıltılı ve renkli süslemelerle yeni yıla özel programlar hazırlandı.

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DHA

2023'ün sona erdiği, 2024'e 'merhaba' denilecek bu yılbaşında, özellikle Antalya bölgesine hem Avrupa hem Rusya'dan yoğun talep oluştu.

24 Aralık'ta Avrupalı Katolik Hristiyanların, 6 Ocak'ta da Rus ve BDT ülkelerinden Ortodoksların kutladığı Noel Bayramı'nın sonrası ve öncesine denk gelen yılbaşı ile birlikte kış dönemi açık otellerin birçoğunda doluluklar yüzde 80-90'lara kadar çıktı.

Antalya'daki otellerde yılbaşı yoğunluğu

Sanatçıların konseri olan otellerde ise iç pazar talebiyle doluluklar yüzde 100'e yaklaştı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2020'deki pandemi sonrasında her geçen yıl turizmin daha iyi toparlandığını, bu yıl sonu doluluklarının da geçen yılki gibi yüksek olduğunu söyledi.

"Özellikle 15 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar ciddi yoğunluk var"

Yılbaşı rezervasyonlarının da güzel gittiğini söyleyen Saatçioğlu, “Özellikle Rusya ve Balkanlardan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Geçen yıl da ciddi rezervasyon almıştık. Hazırlıklarımızı yaptık, Avrupalıların yanında İngiltere'den de çok ciddi artış yaşadık. Özellikle 15 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar ciddi yoğunluk var. Bölgemizdeki otellerin birçoğu kapalı, az miktarda otel açık. Onları şu anda yurt dışından gelen turistlerimiz yeterince doldurabiliyor" dedi.

"Antalya'da sanatçılı organizasyon yapan oteller şu an dolmuş durumda"

Yurt dışından gelen misafirlere Noel ve yılbaşı sürecini kendi ülkelerindeki gibi ortamlarda kutlatabilmek için dekorlar hazırlandığını anlatan Saatçioğlu, “Otellerimizi renklendiriyor ve ışıklandırıyoruz. Soğuk kış aylarında, yılbaşı süslemeleriyle yılbaşını yabancı misafirlerimize kendi ülkelerindeki gibi yaşattırmaya çalışıyoruz. İç turizm durgun geçiyor. Çok az iç pazar misafirimiz var. Sanatçı organizasyonu yapan otellerde yoğunluk var. Antalya'da sanatçılı organizasyon yapan oteller şu an dolmuş durumda" diye konuştu.

Yeni yıla özel programlar: Çok sayıda ünlü sanatçı sahne alacak

Öte yandan Tarkan, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Sibel Can, Özcan Deniz, Sıla, Melek Mosso, Volkan Konak, Deniz Seki, Simge Sağın, Merve Özbey, Cengiz Kurtoğlu gibi birçok sanatçının konserleriyle başta KTTC ve Antalya'da olmak üzere İstanbul, Ege sahilleri, kayak merkezleri ve termal tesislerde yeni yıla özel programlar hazırlandı.

Tur operatörlerinin verilerine göre bu yılbaşı tatili için rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 55'e yakın artış yaşanıyor.

Bazı otellerde doluluk yüzde yüzü buldu

Özellikle sanatçılı program düzenleyen otellerin birçoğunda doluluğun yüzde 100'ü bulduğu açıklanırken, kayak merkezlerinde kar yağışına bağlı hareketliliğin artacağı öngörülüyor.

Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyenler ise vize problemleri nedeniyle daha çok vizesiz gidilebilen Sırbistan, Kosova gibi destinasyonlara ilgi gösteriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)