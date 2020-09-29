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    Antalya'da yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri

    Antalya’da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde alkol aldı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 14:54
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 14:54
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    Antalya'da yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri

    Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi.

    Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi.

    Antalya'da yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcu VİDEO

    MİNİBÜSTE MASKESİNİ İNDİRİP, ALKOL ALMAYA BAŞLADI

    Yolcu, bununla da kalmayıp yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişinin rahat tavırları da pes dedirtti.

    Diğer yolcuların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyadan tepki çekti.

    Antalya da yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri #1

    Antalya da yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan yolcunun pes dedirten görüntüleri #2

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