59’uncusu düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan 59 Yunan tanrıçası Venüs heykeli, kentin belirli noktalarına yerleştirildi.

Antalya’da, 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı gün kala Yunan tanrıçası Venüs’ün heykelleri depolardan çıkarıldı.

Bakım ve onarım çalışmalarının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, festivalin sembolü olan heykelleri belirlenen noktalara yerleştirmek üzere çalışmalar gerçekleştirdi.

Ana arterlere ve kavşaklara Yunan tanrıçası heykeli

Yarı çıplak bir kadını tasvir eden altın rengine boyalı heykeller, kentin ana arterleri ve kavşaklardaki refüjlerde yerlerini aldı.

Antalya’da, Yunan tanrıçasının heykelleri caddelere dikildi ViDEO