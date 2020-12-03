Tatil sezonunun bitmesiyle sahillerdeki doluluk azalınca, yunuslar doğal ortamlarına geri döndü. Günbatımında sahile 100 metre kadar yaklaşan yunuslar denizin üzerinde şov yaptı.

Havaların soğumasıyla birlikte tatilciler Alanya’daki İncekum sahilini boşaltınca, ortalık yunuslara kaldı.

Dün akşam üzeri plaja balık tutmaya ve yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar, yunusların gösteri ise karşılaştı.

ADETA DANS ETTİLER

Gün batımında denizin üstünde beliren yunus balıkları, sahilde oturan vatandaşlara gösteri yaptı. Deniz yüzeyine çıkarak dalan yunusların hareketleri, görsel şova dönüştü.

Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat boyunca zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar daha gözden kayboldu.

"PLAJLAR SAKİNLEYİNCE YUNUSLAR GELİYOR"

Balıkçı Işık Şehirlioğlu, yunusların balık avladığını belirterek, “Balık mevsimi açıldı. Onlar da kendi nasiplerini arıyor” dedi.

Yunusların kendilerine şov yaptığını ifade eden Zeynep Alkoç, “Az önce çok güzeldi. Plajlar sakin olunca, insanlar gidince yunuslar kendi doğal yaşam ortamlarına gelebiliyor. Sahili temiz tutmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk” diye konuştu.

Antalya'da yunuslar görsel şölen oluşturdu ViDEO



























