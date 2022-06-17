Antalya'daki cankurtaranlar, profesyonel yüzücülerden yakındı

Konyaaltı sahili cankurtaranları, iyi yüzme bilen kişilerin kulvar dışına çıkarak kendilerini zor duruma soktuklarını aktardı.

Antalya'nın Konyaaltı sahil şeridindeki 34 cankurtaran kulesinde, 50 cankurtaran görev yapıyor.

İnsan yoğunluğunun olduğu yaz sezonunda cankurtaranlara büyük sorumluluk düşüyor.

Sahili dürbünleriyle tarayan cankurtaranlar, en çok yüzmeyi iyi bilenlerin, kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"Camgöz köpek balığının ölüsünü sahile çıkardım"

10 yıllık cankurtaran Gültekin Çetindağ, meslek hayatı boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüğünü belirterek, "Konyaaltı sahilinde çok şey yaşadım. Vatandaşın canını, malını korumaya çalışıyorum. En önemli anılarımdan biri, bir camgöz köpek balığının ölüsünü sahile çıkarmam olmuştu."

"İyi yüzücülerden şikayetçiyiz"

"Çok iyi yüzücülerden şikayetçiyiz. Çok iyi profesyonel yüzücüler kulvar dışına çıkıyor ve geri dönemiyorlar. Sonra bizden yardım istiyorlar. Çok iyi yüzme bile bilseler, kulvar dışına çıkmamalarını istiyoruz. Rica ediyoruz, kurallara uysunlar. Yüzmeyi bilmeyen kişiler, mümkün olduğu kadar kıyıda yüzüyor veya bize yakın olmayı seçiyor, uzaklaşmıyorlar." dedi.

Sahil şeridinin cankurtaranları, boş buldukları zamanlarda tatbikat yapıp, eğitimlerini ve bilgilerini taze tutmaya özen gösteriyor.

"Boğulma vakalarını yaşanmadan müdahale etmeye çalışıyoruz"

Cankurtaran Azra Yılmaz (27), mimari restorasyon bölümü mezunu olduğunu, denizi ve yüzmeyi çok sevdiği için cankurtaranlığı tercih ettiğini söyledi. İşinin disiplinine hayran olduğunu anlatan Yılmaz, "İnsanlara dokunmak, onların can güvenliğini sağlamak beni mutlu ediyor. Meslektaşlarımla sabah ilk saatlerden akşam saatlerine kadar denizi izliyor, boğulma vakalarını yaşanmadan tespit edip, müdahale etmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Eğitimleri rutin aralıklarla yapıyoruz"

Sahil şeridindeki 50 cankurtaran ve 34 kuleden sorumlu olan cankurtaran amiri Ahmet Gül de ekibiyle yakından ilgileniyor.

Belirli günlerde eğitim yaptıklarını, eğitimlerini tatbikatlarla daha anlaşılır hale getirdiklerini söyleyen Gül, "Her bir personelin olası bir kazada nasıl davranması gerektiği yönündeki eğitimleri rutin aralıklarla yapıyoruz. Sahilde insanların huzurla denize girmeleri ve güvende olmaları için çalışıyoruz." dedi.













