Antalya'daki çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi Hava sıcaklığından bunalarak elektrik kaçağı olabilecek süs havuzuna giren çocuklar, polis uyarısıyla çıktı. Çocuklardan biri, "Arkadaşım tehlikeli olmadığını söyledi" dedi.

İHA

Antalya’da sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.

Kentte hava sıcaklığı 30 derece, nem oranıysa yüzde 64 olarak ölçülürken; Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Kavşağ'ındaki iki çocuk, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi.

Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi.

Polis uyarısıyla dışarı çıktılar

İki arkadaş, içinde aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle elektrik kaçağı olabilecek olan havuzdaki dakikalarca eğlendi.

Zaman zaman fıskiyelerin üzerinde yürüyen çocuklar, polislerin uyarmasıyla havuzdan ayrıldı.

"Arkadaşım tehlikeli olmadığını söyledi"

13 yaşındaki Taha Özmen, havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Denize yarın gideceğiz. Arkadaşım bu parka gelmemizi istedi, tehlikeli olmadığını söyledi. Su çok ılık" dedi.

13 yaşındaki Berat Güngör, hava sıcak olduğunu, bugün süs havuzuna girdiklerini yarın ise denize gideceklerini ifade etti.