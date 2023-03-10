Antalya'daki fahiş kira artışının gerekçesi açıklandı! Depremzedeler değil, savaş bölgesinden göç...

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin ardından 1 ay geride kaldı...
6 Şubat tarihinde yaşanan art arda depremler 11 ili yerle bir etti.
Coğrafyanın koca bir kısmını enkaza döndüren deprem sonrasında 46 bini aşkın vatandaşımız da can verdi.
Deprem sonrası evlerini kaybeden vatandaşların bir kısmı çadır ve konteyner kentlerde barınmaya başlarken, bir kısmı da farklı illere göç etti.
Depremzedelerin farklı illere gitmesi sonrasında, "kentlerde kira fiyatları tavan yaptı" tartışmaları da başladı.
Adı bu iddialarla anılan bir il de Antalya.
Antalya'da, depremzedelerin göçü sonrasında kira fiyatlarının fahiş dereceye çıktığı söyleniyor.
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, söylelere tepki gösterdi.
"Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi göç aldı"
Çağlar, kira artışlarının depremle ilgisi olmadığını, Rusya ve Ukrayna savaşından sonra kentin büyük oranda göç aldığını anlattı.
Çağlar şu ifadelerle devam etti;
Kira fiyatlarının depremle alakasının olmadığını defalarca anlattım. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi anlamda göç aldı. En basit örneği ile Akdeniz Üniversitesi'nde 100 binin üzerinde öğrenci var. Bunların da gelmesi ile fiyatlar arttı. Antalya’ya göçler devam ediyor. Bunların nasıl önüne geçilir diye araştırma yaptım ve Ankara’da gerekli mercilere ilettim.
"Denetleme yetkimiz yok"
Adam arayanlardan kapora istiyor, sonra da bir daha o adama ulaşılamıyor. Bizim bir denetleme yetkimiz yok, keşke olsa. Biz denetlemelere destek veriyoruz.
"Şu anda Antalya’da konut stoku bitmiş durumda bulunuyor"
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise şu ifadelerle devam etti;
Biz depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Antalya’da kira ve ev fiyatları çok yükseldi. Ev sahiplerimizi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Bir pandemi dönemi yaşadık ve bu pandeminin ardından fiyatlarda hızlı bir artış oldu. Biz bunu Rekabet Kuruluna bildirdik. Bundan sonra fiyatların önüne geçilemez oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ve depremle birlikte piyasa dengelenmez hale geldi. Şu anda Antalya’da konut stoku bitmiş durumda bulunuyor. Yeni yapılan konutlar da bir vatandaşın alabileceği boyutu çoktan aştı. Memur ve emekli şehri Antalya’mız Monaco’yu geçmiş durumda. Bu durumdan dolayı biz kendi aramızda konuşarak konuyu gündeme aldık. Bir arabulucu sistemi kurmak istedik.