Antalya'daki fahiş kira artışının gerekçesi açıklandı! Depremzedeler değil, savaş bölgesinden göç... Antalya Emlakçılar Odası Başkanı, kentteki kira artışının depremzedelerin bölgeye gelmesi nedeniyle olduğu söylemlerine tepki gösterdi. Kentteki asıl kira artış nedeninin Rusya Ukrayna savaşı sonrasında kente gelen yabancılar olduğu belirtiliyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin ardından 1 ay geride kaldı...

6 Şubat tarihinde yaşanan art arda depremler 11 ili yerle bir etti.

Coğrafyanın koca bir kısmını enkaza döndüren deprem sonrasında 46 bini aşkın vatandaşımız da can verdi.

Deprem sonrası evlerini kaybeden vatandaşların bir kısmı çadır ve konteyner kentlerde barınmaya başlarken, bir kısmı da farklı illere göç etti.

Depremzedelerin farklı illere gitmesi sonrasında, "kentlerde kira fiyatları tavan yaptı" tartışmaları da başladı.

Adı bu iddialarla anılan bir il de Antalya.

Antalya'da, depremzedelerin göçü sonrasında kira fiyatlarının fahiş dereceye çıktığı söyleniyor.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, söylelere tepki gösterdi.

"Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi göç aldı"

Çağlar, kira artışlarının depremle ilgisi olmadığını, Rusya ve Ukrayna savaşından sonra kentin büyük oranda göç aldığını anlattı.

Çağlar şu ifadelerle devam etti;

Kira fiyatlarının depremle alakasının olmadığını defalarca anlattım. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya ciddi anlamda göç aldı. En basit örneği ile Akdeniz Üniversitesi'nde 100 binin üzerinde öğrenci var. Bunların da gelmesi ile fiyatlar arttı. Antalya’ya göçler devam ediyor. Bunların nasıl önüne geçilir diye araştırma yaptım ve Ankara’da gerekli mercilere ilettim.

"Denetleme yetkimiz yok"

Adam arayanlardan kapora istiyor, sonra da bir daha o adama ulaşılamıyor. Bizim bir denetleme yetkimiz yok, keşke olsa. Biz denetlemelere destek veriyoruz.

"Şu anda Antalya’da konut stoku bitmiş durumda bulunuyor"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise şu ifadelerle devam etti;