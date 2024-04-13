Antalya'daki kaza sonrası İzmir'deki teleferiğe ilgi yüzde 10'a düştü

DHA

Antalya'dan gelen teleferik kazası haberi bayramda gözleri o noktaya çevirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 2014 yılında hizmete aldığı Teleferik Tesisleri'ne, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazanın ardından, ilgi azaldı.

Ziyaretçi sayısı düştü

Teleferik yetkililerinden alınan bilgiye göre bayram tatiliyle her yaştan kişinin ilgi gösterdiği tesiste ziyaretçi sayısı düştü.

"Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı"

Seferlerin normal devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bayram tatili nedeniyle tesisimizde daha fazla yoğunluk olması gerekirdi. Özellikle çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri bir yer, ancak Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir.