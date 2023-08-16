Antalya'daki orman yangını 2'nci gün: Müdahaleler sürüyor Akseki ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor.

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AA

Türkiye'nin doğal afetlerle mücadelesi sürüyor.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda çıkan Manavgat orman yangını, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

Ardından yaşanan orman yangınları, büyük korkuya neden oldu.

Bu yıl da manzara değişmedi ve geçtiğimiz aydan bu yana art arda farklı noktalardan alevler yükseldi.

Yangın dün başladı

Son olarak dün Antalya'da orman yangını başladı.

Akseki ilçesinde Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Havadan karadan müdahale

Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.

Nem artacak

Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektar alan zarar gördü.

Nemin yüzde 30'larda olduğu yangın bölgesinde hava sıcaklığı ise 07.00'de 25 derece ölçüldü. Gün içeresinde nemin yüzde 70'leri, hava sıcaklığının ise 38 dereceyi bulması bekleniyor