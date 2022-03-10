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- Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesi sona erdi
Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesi sona erdi
Türkiye'de düzenlenen üçlü zirve sonrası kameraların karşısına geçen Sergey Lavrov ile Dmitro Kuleba, önemli açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 13:01
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklamalarda bulundu.
Kuleba'nın açıklamalarından satır başları:
"Ben buraya insani bir amaçla geldim. Amacımız Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek..
Çözüm için çabamız sürecek.
Bu formatta yeniden görüşürüm."
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