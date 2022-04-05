Antalya'daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor

Pandemi koşulları nedeniyle bir sağlık merkezinde içeri alınmadan pencereden muayene olan hastalar, durumu şaşkınlıkla karşılarken, doktorların 'havalandırmamız yeterli değil' demesi dikkat çekti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, dışarıda muayene ediliyor.

Buraya gelen hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini söylüyor.

PENCEREDEN MUAYENE OLDULAR

Durumu büyük şaşkınlıkla karşılayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor.

Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

DOKTORUN HASTAYA VERDİĞİ CEVAP

Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez koronavirüs geçirdim" diye cevap veriyor.

"BİZİM HAVALANDIRMAMIZ YETERLİ DEĞİL"

Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.





























