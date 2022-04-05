Petrol
109.03
1.39%
Euro
16.16
0.31%
Dolar
14.72
0.27%
Altın
913.43
0.10%
Borsa
2330
0.83%
Bitcoin
687.803
1.47%
BTXN Coin
32.56
-8.02%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Antalya'daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor

    Pandemi koşulları nedeniyle bir sağlık merkezinde içeri alınmadan pencereden muayene olan hastalar, durumu şaşkınlıkla karşılarken, doktorların 'havalandırmamız yeterli değil' demesi dikkat çekti.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, dışarıda muayene ediliyor.

    Buraya gelen hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini söylüyor.

    PENCEREDEN MUAYENE OLDULAR

    Durumu büyük şaşkınlıkla karşılayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor.

    Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

    DOKTORUN HASTAYA VERDİĞİ CEVAP

    Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez koronavirüs geçirdim" diye cevap veriyor.

    "BİZİM HAVALANDIRMAMIZ YETERLİ DEĞİL"

    Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #1

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #2

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #3

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #4

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #5

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #6

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #7

    Antalya daki sağlık merkezine gelen hastalar dışarıda muayene oluyor #8


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde...
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Havalar sıcak, güneş tepede, bahar kalbimizde...

    Çin'den otomobil firmalarına yatırım çağrısı
    Otomobil

    Çin'den otomobil firmalarına yatırım çağrısı

    Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ı hiç böyle görmediniz! O halleri ağızları açık bıraktı...
    Medya

    Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ı hiç böyle görmediniz! O halleri ağızları açık bıraktı...

    Görüş Bildir