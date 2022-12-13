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    Antalya'daki selden sonra Kumluca sahili

    Kumluca ilçesinde dünkü selin ardından denizin rengi, çamurlu suların etkisiyle kıyıda kahverengiye döndü.
    • 13.12.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:33
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    Antalya'daki selden sonra Kumluca sahili

    Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dün Antalya'da sele neden oldu.

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde selin ardından derelerin taşıdığı çamur, denizin turkuaz rengini değiştirdi.

    Çamurlu su, Kumluca ve Finike kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Yağmurun ardından kıyıdan yaklaşık 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

    Bölgedeki renk değişimi, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

    İlçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

    Antalya daki selden sonra Kumluca sahili #1

    Antalya daki selden sonra Kumluca sahili #2

    Antalya daki selden sonra Kumluca sahili #3

    Antalya daki selden sonra Kumluca sahili #4

    Antalya daki selden sonra Kumluca sahili #5


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