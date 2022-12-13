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Antalya'daki selden sonra Kumluca sahili
Kumluca ilçesinde dünkü selin ardından denizin rengi, çamurlu suların etkisiyle kıyıda kahverengiye döndü.
- 13.12.2022 - 15:09
- Güncelleme : 13.12.2022 - 15:33
Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dün Antalya'da sele neden oldu.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde selin ardından derelerin taşıdığı çamur, denizin turkuaz rengini değiştirdi.
Çamurlu su, Kumluca ve Finike kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.
Denizin rengi kahverengiye döndü
Yağmurun ardından kıyıdan yaklaşık 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.
Bölgedeki renk değişimi, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.
İlçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.