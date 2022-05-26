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    Antalya'daki seralarda domates hasadı başladı

    Sabahın erken saatlerinde seraya giren çiftçiler, 40 dereceye yaklaşan sıcaklığa rağmen domates hasadı yapıyor.
    • 26.05.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 15:56
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    Antalya'daki seralarda domates hasadı başladı

    Antalya, Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze meyve üretim merkezlerinden biri.

    Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, çiftçiler sabahın erken saatlerinde seraya giriyor.

    Öğle saatine kadar üretici, dalından tek tek kopardığı domatesleri birer birer kasalara itina ile diziyor.

    İHA'nın haberine göre; kasalanan domatesler, kamyonete yüklenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nin yolunu tutuyor.

    "Maliyetlerimiz biraz yüksek ama fiyatlardan memnunuz"

    Domates hasadı yapan kadın üretici Ümmü Dalaman, Ocak ayında ekimini yaptığı domatesin ilk hasadını yapmaya başladığını bildirdi.

    3 dönümlük serada pembe domates yetiştirdiğini dile getiren Dalaman, "Bu yıl maliyetlerimiz biraz yüksek ama domates fiyatlarından da memnunuz. Bu rakamların altına düşmezse iyidir. Haziran ayının sona kadar hasadımız devam eder. Daha sonra sökeriz ve Ağustos ayının ortasına doğru yeni dikimlerimizi yaparız. Bir ay süre ile toprak dinlenir." dedi.

    Antalya'daki seralarda domates hasadı başladı VİDEO

    "Hava çok sıcak ve domates topladık"

    Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda domates üreticisi Derya Dalaman, "Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum, bu işin içindeyim. Pandemi zamanında tarım sektörünün bitmeyeceğini anladım ve bu sektörün devamlılığını gördüm o nedenle ziraat fakültesini seçtim. Modern tarıma yönelmek istiyorum. İleride aileme daha çok yardımcı olmayı hedefliyorum. Hava çok sıcak ve domates topladık." dedi.

    Antalya daki seralarda domates hasadı başladı #1

    Antalya daki seralarda domates hasadı başladı #2

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