AA & Ensonhaber

Antalya'da bir teleferik direğinin devrilmesi sonucunda, direğe çarpan kabinin parçalanması nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 15 kabinde mahsur kalan 184 kişiden 112'si tahliye edildi.

İhmali olanlardan hesap sorulacak

Kurtarma çalışmaları devam ederken, Adalet Bakanlığı ihmali olanlardan hesap sorulması için olaya el koydu.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, açıklama yaptı

Bakan Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması"

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir.