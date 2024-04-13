Antalya'daki teleferik kazasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teleferik kazasına ilişkin, teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Bayramın son gününde Antalya'da yaşanan teleferik kazası gözleri o bölgeye çevrilmesine neden oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Soruşturma titizlikle devam ediyor"

Bakan Tunç, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Tunç, soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin, kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları devam ederken detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını duyurdu.

Kaza, taşıyıcı direklerin bağlantı noktasındaki kırıktan meydana geldi

Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda, olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirildi.

13 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Tunç, kazada, ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının tespit edildiğini, teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Tunç, "Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.