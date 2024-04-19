Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarından yeni görüntüler 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 174 kişiyi kurtarmak için 23 saat süren çalışmalara ait operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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AA

Bayramın 3'üncü gününde Antalya'da teleferik kazası yaşandı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaza sonrası kabinlerde mahsur kalan 174 kişiyi kurtarmak için büyük bir mücadele ortaya konuldu.

Kurtarma operasyonundan yeni görüntüler

AFAD'ın koordinesinde kurtaran ekiplerin, dağlık arazi şartlarında yüksek irtifadan yürüttüğü tehlikeli kurtarma operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

JAK, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı kurtarma operasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri de görev yaptı.

Burunları kanamadan tahliye edildiler

Operasyonda 607'si arama kurtarma olmak üzere 2 bin 202 personel görev aldı; 304 araç, 11 ambulans, 10 helikopter, gece görüş kabiliyetine sahip drone'lar, keşif ve askeri kargo uçağı kullanıldı.

Zorlu arazi şartları ve yüksekliği nedeniyle müdahalenin zor olduğu 24 kabindeki 174 kişi, burunları bile kanamadan tahliye edildi.

97 kişiye havadan ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle 73, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle de 24 kişi olmak üzere toplam 97 kazazede havadan kurtarıldı.

Mahsur kalanların 77'si ise teleferik üzerinde ip hatları, uzun bomlu vinç ve itfaiye merdivenleriyle tahliyesinin ardından sağlık durumlarının kontrolü için ekiplere teslim edildi.

Gece ve gündüz sürdürülen çalışmalar kamerada

Bu anlar, kurtarma personelinin kaskları üzerindeki kameralarla da kayda alındı.

Görüntülerde, personelin teleferik kabinlerinin üzerine inmesi, yıkılmış hat, gündüz ve gece şartlarında sürdürülen tahliye anları görülüyor.

Engebeli, 70-75 derecelik eğime sahip dağlık alanda, karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, helikopterlerden iple sarkarak kabinlerde mahsur kalanlara ulaşıyor.

"Ders niteliğinde bir kurtarma operasyonu"

Kurtarma operasyonunun görüntülerini değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, kazanın ardından hızlı aksiyon alındığına dikkati çekti.

Havadan yapılan müdahaleyi "ders niteliğinde bir kurtarma operasyonu" olarak niteleyen Tokmakoğlu, "Arama kurtarma büyük bir motivasyon ve savaşma azmi yaratan bir güçtür ve o bakımdan önemsenir. Özellikle Türk Hava Kuvvetleri arama kurtarma timleri dünyaca ünlüdür." dedi.

"İmkan ve kabiliyetleri çok yüksek"

Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'nin arazi yapısı nedeniyle eğitimlerini gerçek şartlarda yaptığına işaret eden Tokmakoğlu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmanın kendi arama kurtarma birimlerinin olduğunu, bu ekiplerin imkan ve kabiliyetlerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

"174 kişinin kurtarılması 23 saat içerisinde yapıldı"

İnsanüstü bir çaba sarf edildiğini dile getiren Tokmakoğlu, şöyle konuştu:

"Kurtarmayı helikopterle yapıyorsanız bu faaliyetin planını gecesi ayrı, gündüzü ayrı yapacaksınız. O helikopteri bir direk mesafesine yaklaştırmak ve oraya personel indirmek, mağduru sedyeye alıp yukarıya çekmek zor bir iş. Bunlar önemlidir çünkü bir hava akımında, bir rüzgarda ters yönde olan bir şeyde orada tutunmanız gerekiyor. Bu tür kurtarmalar ayrıca bir kazayı da beraberinde getirebilirdi ki dünyada bunun örnekleri vardır. Teleferikte teller var, direkler var ve orada insanüstü kurtarma çalışması var. 174 kişinin kurtarılması 23 saat içerisinde yapıldı yani 1 günde büyük kısmı tamamlandı ama normalde dört güne yayılırdı."

Kaza ve adli süreç

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)