Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu AFAD Başkanı Memiş, "Direğin tepesindeki vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kaza meydana geldi" dedi.

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AA & Ensonhaber

Antalya'da yaşanan teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarılırken, kazanın nedeni açıklandı.

Kaza, Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana geldi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Memiş, teleferik direğinin tepesinde tespit ettikleri ayrıntıya dikkati çekti.

Direğin tepesindeki kırık kazaya neden oldu

"Adli merciler, bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklardır." diyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

Gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde, yani sağlam olan bir teleferik direğinin tepesindeki vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim.



Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

2 bin 202 kişilik ekip katıldı

AFAD Başkanı Memiş ayrıca şunları dile getirdi:

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerimiz, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekiplerimiz, 112 sağlık ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, Kızılayımız ve bizimle akredite olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından toplamda 2 bin 202 kişilik ekiple bu operasyon ara verilmeksizin icra edildi.

Havada riskli operasyon