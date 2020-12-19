Demre'ye gelen Ukraynalı ve Rus turistler, yatla tura çıktıkları Kekova'da aralık ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Antalya'da keyif yapıyor.

Demre'ye günübirlik turla gelen Ukraynalı ve Rus turistler, kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezip, Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı.

KEKOVA'DA DENİZ KEYFİ

Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğunu gören turistlerin bir bölümü yüzmeye karar verdi. Kendi ülkelerinde gündüz bile hava sıcaklığı sıfırın altında olan turistler Kekova'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Yüzme molasının ardından yata binen turistler, turu Çayağzı Limanı'nda tamamladı. Bunun yanında Kekova'da bazı tatilciler de jet ski yaptı. Dünya cenneti, tarihin, doğanın ve denizin içi içe olduğu Kekova'da yazdan kalma bir gün yaşandı.

Antalya'daki turistlerin deniz keyfi

"BU MEVSİMDE DENİZE GİRECEĞİMİ HAYAL ETMİYORDUM"

Ukraynalı Valentina Zureva, "Ukrayna'dan gelirken hava sıcaklığı gündüz bile eksi derecedeydi. Çok soğuktu. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmiyordum. Bugün denize girdim. Benim için inanılmaz bir duygu. Deniz çok güzeldi. Hava ise bizdeki yaz mevsimi gibi. Kalın giysilerle geldim. Şimdi terliyorum. İlk kez geldiğim Kekova'da ve Türkiye'de büyülendim. İnanın çok mutluyum. Yine geleceğim." dedi.

"TAM BİR RÜYA"

Ukraynalı Varvara Kudinova, "Türkiye'ye ve Kekova'ya ikinci kez geldim. İyi ki bu mevsimde gelmişim. Aralık ayında kış mevsiminde denize girmek bir Ukraynalı için tam bir rüya. Türkiye'ye son gelişim olmayacak. Önümüzdeki yıl daha çok arkadaşımla yine Türkiye'ye geleceğiz." diye konuştu.