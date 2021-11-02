Antalya'daki turistlerin deniz keyfi sürüyor

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirirken, tatilciler Antalya'nın Kemer sahillerinde güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Antalya'daki yerli ve yabancı turistler, kasım ayına gelinmesine rağmen hala denize giriyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Kemer'de bazı turistler sahillerde geziyor, bazıları plajda güneşleniyor.

"BU MEVSİMDE DENİZE GİRMEK MUCİZE"

Kemer'de tatil yapan Atıl Tortumlu, 2 Kasım'da denize girebildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kemer'de bu mevsimde denize girmek ve güneşlenmek mucize olsa gerek. Kemer harika bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Ukrayna'dan tatile gelen Andrii Belayev, ilk kez geldiği Kemer'i çok sevdiğini söyledi.

Ukrayna'dan gelen Natalia Bolkova da Kemer'in güneşli havasına ve denizine hayran kaldığını dile getirdi.