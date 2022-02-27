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    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama

    Binlerce Ukraynalı, Rusya’nın ülkelerine başlattığı saldırı nedeniyle pankartlar açıp Rus lider Vladimir Putin’i kınadı.
    • İHA
    • 27.02.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 16:55
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    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama

    Antalya’da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Rusya’nın ülkelerine başlattığı operasyona tepki gösterdi.

    Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce yerleşik Ukraynalı, hazırladıkları pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

    GÖZYAŞLARI SEL OLDU

    Çocukların da ön saflarda yer aldığı basın açıklamasında gözyaşları sel oldu.

    Açıklamalar Rusya ve Türkçe yapılırken, basın açıklamasının sonunda eylemciler Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

    “SİZDEN BÜYÜK DESTEK ALIYORUZ”

    Türkiye’den büyük destek aldıklarını belirten Sergiy Kayan, “Size ve devletinize çok teşekkür ederiz. Sizden büyük destek alıyoruz. Savaş çok büyük ve çok şeye ihtiyacımız var.” diye konuştu.

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama VİDEO

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #1

    “İNSANLAR ZULÜM GÖRÜYOR”

    Anneannesinin Ukrayna’da olduğunu ve onu çok merak ettiklerini belirten bir çocuk ise “Lütfen Ukrayna’ya yardım edin. Orada insanlar zulüm görüyor. Orada benim anneannem yaşıyor, lütfen yardım edin.” şeklinde konuştu.

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #2

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #3

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #4

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #5

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #6

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #7

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #8

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #9

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #10

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #11

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #12

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #13

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #14

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #15

    Antalya’daki Ukraynalılardan Putin’e kınama #16


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