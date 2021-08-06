Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangından zarar gören bölgelerin bir yıl içerisinde yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'taki afet koordinasyon merkezinden basın açıklamasında bulundu.

Bakanlar, toplantıda Manavgat ilçesinde yangınlardaki son durumu paylaştı.

"YURT DIŞINDAN GELEN DESTEKLER DEVAM EDİYOR"

İlk sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'dan gelecek yeni desteği duyurdu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'dan gelecek yeni destekle ilgili, "Yurt dışından gelen destek talepler ve desteklerle ilgili can Azerbaycan’dan destekler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev’in talimatıyla 40 itfaiye aracı ve 162 personel daha gelecek." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki yangına ilişkin son durum VİDEO

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"ABD'DEN GELECEK 2 HELİKOPTER PAZARTESİ GÜNÜ TÜRKİYE'DE OLACAK"

ABD' ile yapılan helikopter görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, "ABD’den gelecek 2 helikopter pazartesi günü Türkiye’de olacak. Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz." dedi.

"ANTALYA'DAKİ YANGINLAR İBRADI İLÇESİ HARİÇ SÖNDÜRÜLDÜ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218. saatte kontrol altına alındı. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü.

Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi."

"ACİL İHTİYAÇ İÇİN KONTEYNER KURULUMU TAMAMLANDI"

Bölgede mücadele eden herkese tek tek teşekkür eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Acil ihtiyaçların eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini duyuran Kurum, bir yıl içerisinde yanan tüm alanların ağaçlandırılacağını belirtti.

"821 VATANDAŞIMIZIN 808'İ TABURCU EDİLDİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda.

"7 İLİMİZDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır. Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı.





"TÜM ALANLARIMIZI BİR YIL İÇİNDE AĞAÇLANDIRACAĞIZ"

Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir."

"ANTALYA BÖLGESİNDEKİ YANGINLARIN SONUNA GELİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Murat Kurum'un ardından söz aldı.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yangınların söndürülmesinde büyük çaba gösteren bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Bugün buruk da olsa sevinçliyiz, Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. İnşallah Muğla'daki yangınları da kısa sürede söndüreceğiz."