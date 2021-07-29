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    Antalya'daki yangında, bu yıl hizmete alınan İHA kullanıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl hizmete aldığı insansız helikopter, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınla mücadelede sahaya çıktı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 17:44
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    Antalya'daki yangında, bu yıl hizmete alınan İHA kullanıldı

    Antalya Manavgat'ın farklı noktalarında, dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl kullanmaya başladığı insansız helikopteri, uçuş öncesi inceledi.

    Pakdemirli, helikopterin özellikleri hakkında bilgi verdi.

    GECE KULLANIMI İÇİN ALINDI

    Teknolojinin önemine değinen Pakdemirli, "Yangının yönetimi için özellikle gece kullanımı için aldık. Operasyonel olarak ilk uçuşunu yapıyoruz. Teknolojiyi her alanda kullanıyoruz. Altında termal kameraları var, oradan her şeyi alıyor." dedi.

    Antalya'daki yangında, bu yıl hizmete alınan İHA kullanıldı VİDEO

    Antalya daki yangında, bu yıl hizmete alınan İHA kullanıldı #1

    YERLİ HELİKOPTER, SAATTE 160 KİLOMETRE HIZA ÇIKIYOR

    Türk teknoloji şirketinin, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için tasarladığı helikopter, saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

    Antalya daki yangında, bu yıl hizmete alınan İHA kullanıldı #2

    8 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

    Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere tasarlanan insansız helikopter, havada 8 saate kadar kalabiliyor.

    Antalya daki yangında, bu yıl hizmete alınan İHA kullanıldı #3

    20 BİN FEET YÜKSEĞE ÇIKIYOR

    Araç, yangın koordinasyon merkezine anlık görüntü aktarıyor, yangının gidişatına ve sıcak bölgelere dair detaylı bilgileri, yangın kontrol merkezi ile anlık paylaşıyor. Titra teknolojisi kullanılarak yaklaşık 2,5 senedir devam eden Ar-Ge projesiyle geliştirilen helikopter, 20 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.

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