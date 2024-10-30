Antalya'dan ekim sonunda 'kıskandıran' görüntüler

İHA

Turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor.

Kentte ekim ayının sonu olmasına rağmen öğle saatlerinde güneşli hava etkisini gösterirken, termometreler 32 dereceye kadar çıktı.

Deniz suyu sıcaklığı Antalya Körfezi'nde 25 derece, nem oranıysa yüzde 14 olarak ölçüldü.

YAZDAN KALMA GÜNLER SÜRÜYOR

Kentte, güzel havayı fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, yakıcı güneşte güneşlendi, kimileri de denize girdi.

"İSTANBUL'DA ARKADAŞLARIM MONTLA GEZİYOR, BİZİ KISKANIYORLAR"

Bazı tatilciler ise spor yaparak bol bol oksijen depoladı.

Yılmaz Akay, “Hava müthiş, deniz harika. Atatürk'ün de dediği gibi, Antalya gerçekten çok özel bir yer. İstanbul'dan tatil için geldim. İstanbul'da arkadaşlarım mont ile geziyor, onlarla görüntülü konuştuğumda biraz kıskanıyorlar. Antalya gerçekten çok güzel bir yer ve herkesi buraya davet ediyorum” dedi.