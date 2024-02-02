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Antalya'dan turizmde bir rekor daha: Ocak ayında 229 bin 97 turist geldi

Antalya'dan turizmde bir rekor daha: Ocak ayında 229 bin 97 turist geldi 2023 yılında 16 milyon 84 bin 737 yabancı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, 2024'e de rekorla başladı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'lik artışla 229 bin 97 turist geldi ve tüm zamanların en iyi ocak ayı oldu.