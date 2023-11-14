Antalya'dan yeni turizm rekoru: 15 milyon turist sayısına ulaşıldı Antalya'da turizm sektörü, son 3 yılda hızla toparlandı ve 6 Kasım 2023 itibarıyla 15 milyon turist sayısını aştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün Ekim ayı sonu itibarıyla; 10 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik artışla yeni bir rekor kırıldı.

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DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, 2023 yılı turist sayılarında yeni rekorlar geldi.

2019 yılı 12 ay toplamında 15 milyon 567 bin turist sayısı ile rekor kıran Antalya, 2020'de yaşanan pandemi nedeniyle turizmde dibe vurmuştu.

Antalya rekor kırdı

Pandemi sonrası 2021'den itibaren toparlanmaya başlayan sektör, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün Ekim ayı sonu verileri ile yeni bir rekor kırdı.

2019'un 10 aylık verilerine göre; 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist ağırlayan kent, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 5,8'lik artış ile 14 milyon 966 bin 823 turist sayısına ulaştı.

10 aylık dönemde yüzde 17,5'luk artış

12 milyon 743 bin turistin geldiği 2022 yılının 10 aylık dönemine göre ise yüzde 17,5'lik artış gerçekleşti.

Antalya, 6 Kasım 2023 itibarıyla da 15 milyon barajını aşarak, 15 milyon 1000 turiste ulaştı.

Ruslar ilk sırada

2023 yılı 10 aylık verilerine göre; Ruslar 3 milyon 321 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanlar 3 milyon 167 bin kişiyle en çok turistin geldiği ikinci ülke oldu.

Antalya turizm tarihinin iki ana pazarı konumundaki Rusya ve Almanya'yı, 1 milyon 243 bin turistle İngiltere, 1 milyon 42 bin turistle Polonya takip etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)