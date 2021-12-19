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    Antalya'dan yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor

    Akseki-Seydişehir karayolunda yoğun kar nedeniyle, sebze ve meyve yüklü tırların kayma tehlikesinden dolayı geçişlerine izin verilmiyor.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 16:25
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    Antalya'dan yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor

    Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

    Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle, bölgedeki ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

    Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

    "ARACIM SEBZE YÜKLÜ, MAĞDURUZ"

    Antalya’dan Samsun’a sebze taşıyan bir tır şoförü, "Dün gece saat 2’den beri Akseki’deyim. Yoğun kar yağışından dolayı tırlara geçit vermiyorlar. Aracım sebze yüklü, mağduruz. Antalya’dan sebze yükledik. Samsun’a doğru. Muz var, salatalık var araçta" diye konuştu.

    "TIRLARIN KAYMA TEHLİKESİNDEN DOLAYI ALMIYORLAR"

    Yine aynı yolda tırların kayma tehlikesinden dolayı bekletilen başka bir tır şoförü ise, "Saat 09.30’dan beri buradayım. Yukarıda kar olduğundan dolayı bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde yol açılırsa gideceğiz. Küçük araçlara geçmeleri için izin veriliyor. Tırların kayma tehlikesinden dolayı almıyorlar" şeklinde konuştu.

    Antalya dan yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor #1

    Antalya dan yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor #2

    Antalya dan yola çıkan tırların bekleyişi sürüyor #3

     

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