Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
791.433
2.45%
BTXN Coin
41.66
6.57%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C
    Domates fiyatlarındaki farklar çiftçiyi isyan ettirdi

    Domates fiyatlarındaki farklar çiftçiyi isyan ettirdi

    Tarladan 1 liraya çıkan domatesin dolar artışı yüzünden marketlerde oldukça yüksek fiyatlara satılmasına tepki gösteren bir çiftçi, yanındaki onlarca domatesi dereye döktü.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Döviz kurlarında yaşanan yükselmenin ardından zincir marketler birçok ürüne zam yaptı.

    Domates de bu ürünlerden biri.

    Tarladan 1 liraya çıkan domatesin reyonlardaki fiyatı ortalama 8 lira.

    Çiftçilik yaparak geçim sağlayan birçok kişi, tarladan çıkarıp sattığı ürünün marketlerde neredeyse 7-8 katı fiyata satışa konulmasına tepki göstermeye başladı.

    KASALARCA DOMATESİ DEREYE ATTI

    Antalya'da yaşayan Barış isimli bir çiftçi, domates dolu kamyonetini dere kenarına çekerek duruma isyan etti.

    Daha fazla üretim yapmayacağını söyleyen çiftçi, kasaların içerisinde duran domatesleri tek tek dereye döktü.

    "DOLAR OLMUŞ 20 LİRA, DOMATES 1 LİRA"

    Çiftçinin o anları yanındaki arkadaşı tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

    Çiftçinin görüntülerdeki, "Dolar olmuş 20 lira, domates olmuş 1 lira. Ekmeyeceğim bir daha. Bu kamyoneti de satacağım." sözleri de oldukça dikkat çekti.

    Kullanıcılar ise o görüntüler üzerine ikiye bölündü. Bazıları domateslerin ziyan olduğunu söylerken, bazıları da çiftçinin isyanına hak verdi.

    Antalyalı çiftçiden dolar isyanı: Domatesleri dereye döktü

    Domates fiyatlarındaki farklar çiftçiyi isyan ettirdi #1

    Domates fiyatlarındaki farklar çiftçiyi isyan ettirdi #2

    Domates fiyatlarındaki farklar çiftçiyi isyan ettirdi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir