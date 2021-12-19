Domates fiyatlarındaki farklar çiftçiyi isyan ettirdi

Tarladan 1 liraya çıkan domatesin dolar artışı yüzünden marketlerde oldukça yüksek fiyatlara satılmasına tepki gösteren bir çiftçi, yanındaki onlarca domatesi dereye döktü.

Döviz kurlarında yaşanan yükselmenin ardından zincir marketler birçok ürüne zam yaptı.

Domates de bu ürünlerden biri.

Tarladan 1 liraya çıkan domatesin reyonlardaki fiyatı ortalama 8 lira.

Çiftçilik yaparak geçim sağlayan birçok kişi, tarladan çıkarıp sattığı ürünün marketlerde neredeyse 7-8 katı fiyata satışa konulmasına tepki göstermeye başladı.

KASALARCA DOMATESİ DEREYE ATTI

Antalya'da yaşayan Barış isimli bir çiftçi, domates dolu kamyonetini dere kenarına çekerek duruma isyan etti.

Daha fazla üretim yapmayacağını söyleyen çiftçi, kasaların içerisinde duran domatesleri tek tek dereye döktü.

"DOLAR OLMUŞ 20 LİRA, DOMATES 1 LİRA"

Çiftçinin o anları yanındaki arkadaşı tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftçinin görüntülerdeki, "Dolar olmuş 20 lira, domates olmuş 1 lira. Ekmeyeceğim bir daha. Bu kamyoneti de satacağım." sözleri de oldukça dikkat çekti.

Kullanıcılar ise o görüntüler üzerine ikiye bölündü. Bazıları domateslerin ziyan olduğunu söylerken, bazıları da çiftçinin isyanına hak verdi.

Antalyalı çiftçiden dolar isyanı: Domatesleri dereye döktü